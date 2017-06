Astrid

Documentaire die een ontroerend beeld geeft van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren, bekend van Pippi Langkous, Ronja de Roversdochter en De Gebroeders Leeuwenhart.Meer 'Ik heb me nooit door tegenstand laten weerhouden.' Dit is een kenmerkende uitspraak van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren. Zij staat centraal in de documentaire Astrid. De film geeft een ontroerend beeld van een eigenzinnige en onafhankelijke vrouw met een groot geheim, dat zij verwerkte in haar verhalen over eenzame jongens en sterke meisjes. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen kinderboeken. Diverse titels, waaronder Pippi Langkous, Ronja de Roversdochter en De Gebroeders Leeuwenhart, werden verfilmd. Lindgren, geboren in 1907 in het Zweedse Vimmerby, had een onbezorgde jeugd op een boerderij. Ze kon als kind al goed schrijven. Na de Tweede Wereldoorlog verscheen het eerste boek over haar beroemdste creatie Pippi Langkous. Daarmee kwam haar schrijverschap tot bloei. Het boek werd positief ontvangen in de pers, al waren er ook critici die in de rebellie van Pippi 'de fantasie van een gestoord individu' zagen. Pippi mag dan een paard kunnen optillen; Lindgren zelf was ook een krachtige vrouw. Als zeventienjarige werkte ze voor de lokale krant en stond ze in het dorp al bekend als vrijgevochten vrouw. Een jaar later was ze een 'gevallen' vrouw, zwanger van haar veel oudere baas. Dat betekende niet dat ze haar onafhankelijkheid op gaf. Integendeel. 'Hij wilde met me trouwen, maar ik ging nog liever dood.' Ze ontvluchtte Vimmerby en vestigde zich in Stockholm. De prijs die ze voor haar vrijheid moest betalen was hoog: ze liet haar zoontje achter in een pleeggezin, wat haar diep raakte. Pas toen hij vier jaar was werden ze herenigd. De documentaire geeft niet alleen een rijk beeld van Lindgrens leven dankzij diverse dagboekfragmenten en een grote hoeveelheid foto's en films, maar biedt ook een prachtig tijdsbeeld van Zweden in de eerste helft van de twintigste eeuw.Minder