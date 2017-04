Natascha

Natascha ervaart een rebelse puberteit, waarin de verleiding van drugs een rol beginnen te spelen. Toch knokt ze zich naar een beter leven. Na een carrière als artiest, meidengroep Close II You, stapt Natascha in een ander avontuur door met een profvoetballer te emigreren naar Italië. Het leven als voetbalvrouw kent helaas ook geen happy end. Als bijstandsmoeder bouwt ze in Heerlen weer een nieuw bestaan op, wat haar uiteindelijk opnieuw in de wereld van glamour brengt.