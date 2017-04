Caroline

Het levensverhaal van Caroline de Kroes uit Rijswijk.Meer Caroline de Kroes uit Rijswijk is slagersdochter, haar ouders beginnen met een slagerij, maar in rap tempo breidt het bedrijf zich uit tot een groot concern. De familie de Kroes staat bekend als een familie met geld en allure. Die allure heeft ook Caroline over zich en wanneer zij begin jaren 70 haar opwachting maakt op het Huygens Lyceum in Voorburg blijft dat niet onopgemerkt.Minder