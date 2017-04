Het Familiediner XL

In april 2017 viert de EO zijn vijftigjarig jubileum en Het Familiediner is ruim een kwart van die periode een van haar boegbeelden. Hoog tijd om dit jubileum te vieren met een feestelijke uitzending waarin Bert, samen met een grote groep oud-deelnemers, terugkijkt op ruim vijftien jaar Het Familiediner!