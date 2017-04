De hoogbegaafde hacker Lillian gaat bij een cybersecuritybedrijf werken om toegang te krijgen tot de bank waar haar overleden vader werkte. Ze ontdekt er dat niets is wat het lijkt.Meer De hoogbegaafde hacker Lillian gaat bij een cybersecuritybedrijf werken om toegang te krijgen tot de bank waar haar overleden vader werkte. Ze ontdekt er dat niets is wat het lijkt en dat zij niet de enige is die zich voordoet als iemand anders. Maar waar ligt voor Lillian de grens tussen activisme en terrorisme?Minder