Helden van de Wildernis

In de nieuwe zesdelige serie Helden van de Wildernis reist Art Rooijakkers naar wondermooie natuurgebieden over de hele wereld. Hij bezoekt natuurbeschermers die huis en haard hebben achtergelaten om in afgelegen gebieden te gaan wonen uit liefde voor de wildernis. Tijdens zijn reizen komt Art in contact met traditionele culturen die vaak even bedreigd zijn als het dierenrijk zelf. Hij ontmoet er de mensen die hun hele leven lang zoeken naar een oplossing voor het groeiende conflict tussen mens en dier. De lijst van bedreigde, en zelfs uitgestorven diersoorten wordt elk jaar langer. De nood aan helden is groter dan ooit. Helden van de Wildernis is een reeks van 6 urgente verhalen over de toekomst van het leven op onze planeet. Helden van de Wildernis is een ode aan de pracht van de natuur en aan de passionele inzet van mensen die hun leven wijden om haar te beschermen.

nl