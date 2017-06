Drukte op Schiphol en reizen naar Tunesië

Extreme drukte op de luchthaven kan voor chaotische taferelen zorgen. Reizigers krijgen tips om vertragingen te voorkomen.Meer Al vanaf begin 2017 waarschuwen vliegmaatschappijen voor extreme drukte op de luchthaven. In de meivakantie kwam het al tot een voorlopige climax: urenlange rijen voor de security zorgden voor chaotische taferelen. Tientallen mensen misten hun vliegtuig. KLM en Schiphol reageren in de uitzending. Reizigers krijgen tips om zich zo snel mogelijk een weg door de chaos te banen. Voor het eerst negeert een grote reisorganisatie het negatieve reisadvies van Buitenlandse Zaken. Corendon biedt spotgoedkope reizen aan naar Tunesië, een land dat in 2015 nog werd opgeschrikt door een aanslag in een kustgebied waar veel toeristen verbleven. Onze verslaggever zoekt op Schiphol reizigers op die net terug zijn. Weten zij van het negatieve reisadvies? Verder het verhaal van Robert. Hij stapte in Kreta bij zijn accommodatie over een laag muurtje. Hij was in de veronderstelling dat de tuin daar door liep, maar tot zijn ontsteltenis viel hij in een gat van 4 meter diep. Robert raakte zwaargewond. Hij wil genoegdoening van reisorganisatie Eliza was Here, die tot nu toe niets voor hem heeft gedaan. Tot slot bezoeken we in de accommodatietest een hotel in Scheveningen.Minder