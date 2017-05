Groen Licht presenteert: Well Fed

Er is, met name in Europa, een sterke weerstand tegen het genetisch modificeren van landbouwgewassen. Waar komt die weerstand toch vandaan? En vooral: welke impact heeft de weerstand in het Westen, op mensen in armere landen, voor wie de aanwezigheid van voldoende voedsel niet zo'n zekerheid is als hier? De documentaire volgt Hidde Boersma en Karsten de Vreugd in hun zoektocht naar antwoorden in dit debat. Hidde is een overtuigd voorstander van gentech, Karsten iemand die er eigenlijk niet veel van af weet, maar iedereen om hem heen hoort ageren tegen de techniek. Mensen die net als hij ? groen? zijn en begaan met de wereld. Hun zoektocht brengt hun zowel bij experts, die diep in de materie zitten, als bij arme, kleine boeren in Bangladesh, die sinds kort met genetische gemodificeerde gewassen werken. Zo hopen ze een antwoord te krijgen op de belangrijke vraag: Is het moreel wel verdedigbaar om tegen genetische modificatie te zijn?