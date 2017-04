Gort over de Grens

Ilja Gort verlaat zijn geliefde Frankrijk. Nederlands bekendste wijnboer wil erachter komen waarom de Italianen zoveel talent hebben om te genieten van de goede dingen des levens.Meer Ilja Gort verlaat zijn geliefde Frankrijk. Nederlands bekendste wijnboer wil erachter komen waarom de Italianen zoveel talent hebben om te genieten van de goede dingen des levens. Is hij in Italië wellicht beter af dan in Frankrijk? In deze eerste aflevering reist hij door de noordelijke regio Piemonte en ontmoet de oudste vrouw ter wereld (117 jaar). In Barolo drinkt hij de kostbaarste wijn van Italië en trekt hij het bos in met twee truffeljagers en hun truffelhond Dora, op jacht naar het witte goud. Met een zelfgevonden truffel (en een tien jaar oude fles Barolo) maakt de Italiaanse sterrenkok Marco Benedetti een watertandend lekker pastagerecht voor hem.Minder