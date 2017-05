Gort over de Grens

In dit nieuwe Italiaanse avontuur bezoekt Ilja Gort Sicilië. Hij raakt verzeild in een levensgevaarlijke wijngaard onder de rook van de Etna.Meer In dit nieuwe Italiaanse avontuur bezoekt Ilja Gort Sicilië. Hij raakt verzeild in een levensgevaarlijke wijngaard onder de rook van de Etna, waar de wijnmakers langs de rand van de vulkaan een fantastische Bourgogne weten te maken en juichen als de vulkaan uitbarst. In een autenthieke ijssalon in Palermo maakt een meester ijsmaker een originele 'Gelato Siciliano' voor hem. In het geboortedorp van The Godfather, Corleone, raakt hij ontroerd door een dappere jonge vrouw die een verbeten strijd voert tegen de maffia. Als de nacht valt eet hij op 'La Vucceria', de beroemde avondmarkt van Palermo, een typische streekgerecht, dat hij bij nader inzien toch maar liever niet opeet.Minder