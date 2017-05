Verse gemberthee tegen migraine

De 24-jarige studente Renée heeft de perfecte remedie tegen migraine gevonden: verse gemberthee.Meer Meneer Spuij denkt een oplossing te hebben tegen een vervelende kwaal. Hij brengt paardenmelk mee, wat hij drinkt om van zijn psoriasis af te komen. Daarnaast vertelt Iris over haar zelf geproduceerde wietolie. Ze gebruikte het middel ter verdoving, toen ze een ‘frozen shoulder’ had, om te kunnen slapen. Wieny brengt ook een alternatief middel mee: koolbladeren als hulpmiddel tegen ontstekingen. Simon heeft iets opmerkelijks meegenomen: een didgeridoo. Martine van Os probeert het instrument uit en is razend benieuwd waarvoor hij het gebruikt. Tot slot schotelt Winnifred de artsen wat lekkers voor. Voor haar was slapen een nachtmerrie, totdat ze las over ‘havermout droomgebak’.Minder