Het aangrijpende, indringende en waargebeurde verhaal van Oscar Grant, een 22-jarige inwoner van San Francisco die samenwoont met zijn vriendin Sophina en vierjarige dochter Tatiana in de Bay Area. Op oudejaarsnacht 2008 neemt hij de metro naar het centrum van San Franciso om daar de jaarwisseling met familie en vrienden te vieren. Als hij betrokken raakt bij een vechtpartij, heeft hij de schijn tegen zich en maakt een politieagent een fatale inschattingsfout... Op nieuwjaarsdag wordt deze gebeurtenis nog elk jaar in Amerika op Fruitvale Station herdacht.