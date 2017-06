Portugal

Fons de Poel gaat op zoek naar de ziel, de mentaliteit, de geschiedenis en de actuele situatie van Portugal. Fons de Poel maakt een zoektocht naar de ziel van onze Europese buurlanden. Hij laat zich rondleiden door telkens een lokale chauffeur. In Portugal is dit José Carlos Ferreira Pereira, een opvallend emotionele man die uitvoerig vertelt over zijn leven: een hard bestaan in een land dat ernstig is getroffen door de recente economische crisis. Fons de Poel bezoekt met hem talrijke locaties in Lissabon en omgeving. Een fado-avond, de musea waarin het roemrijke koloniale verleden wordt geëtaleerd en het platteland, waar angst en argwaan voor inbrekers het steeds meer lijkt winnen van de spreekwoordelijke gastvrijheid. Fons spreekt uitvoerig met de schrijver Arie Pos, die al 27 jaar in Portugal woont. Pos werkt nu aan een biografie van Gerrit Komrij. Hij blijkt uitgesproken kritisch op de huidige machtsverhoudingen in het land. 'De echte economische macht is hier nog altijd in handen van een handjevol families', zegt Pos. Fons de Poel typeert Portugal als een land dat niet gebouwd is op opstand. 'Het is een land om snel verliefd op te worden. De muziek, de prettige bescheidenheid. Portugezen zoeken eerder troost dan ruzie.'