Thailand

In Thailand bezoekt Floortje de 32-jarige Amerikaanse Cara Boccieri die als kind al droomde van een leven in de jungle. Zo eenvoudig mogelijk, midden in de natuur en zonder materiële zaken.Meer In Thailand bezoekt Floortje de 32-jarige Amerikaanse Cara Boccieri die als kind al droomde van een leven in de jungle. Zo eenvoudig mogelijk, midden in de natuur, zonder materiële zaken en het liefst met enige betekenis. Dat leven vond ze in het verre noorden van Thailand, aan de grens met Birma. Hier woont ze in een klein hutje van bamboe en zet ze zich in voor de vele Birmese vluchtelingen die in dit gebied wonen.Minder