Chili

Floortje reis naar het Zuid-Amerikaanse Chili. In een vallei aan de voet van de Andes bezoekt ze de Duitse Ingmar en Veronika. Zeven jaar geleden besloten zij hun droom waar te maken en verhuisden ze van Duitsland naar een boerderij in de wildernis van Chileens Patagonië. Hier leven ze nu helemaal zelfvoorzienend midden in de natuur. Samen met hun negen kinderen.