Feyenoord Op 1

Rutger Castricum leeft mee met een aantal karakteristieke fans van de club in de laatste weken van dit seizoen. Van de spanning en de voorpret tijdens de laatste competitierondes tot aan de huldiging.Meer Rutger Castricum leeft mee met een aantal karakteristieke fans van de club in de laatste weken van dit seizoen. Van de spanning en de voorpret tijdens de laatste competitierondes tot aan de huldiging op de Coolsingel. Rutger gaat op zoek naar de achtergrond van hun liefde voor de club en naar de heerlijke spanning van het bijna weer kampioen zijn. Verschillende mensen, verbonden door hun club, maar ieder met hun eigen verhaal. Want Feyenoord is meer dan een voetbalclub. Het is voor menig Rotterdammer alles.Minder