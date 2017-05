Chaos deel 1

Falco leidt naar tevredenheid een afgezonderd, vreedzaam bestaan. Als een seriemoordenaar herrezen lijkt, is er echter geen twijfel mogelijk dat hij als enige de zaak tot een goed einde kan brengen. Een jaar na de dramatische gebeurtenissen omtrent Ménard heeft Falco de politie vaarwel gezegd en leeft hij in afzondering in de bossen. Wanneer een seriemoordenaar uit zijn verleden herrijst, komt zijn besluit echter onder druk te staan. Falco lijkt als enige de zaak tot een goed einde te kunnen brengen: voorzichtig doet hij daarom de toezegging een bijdrage te leveren, maar dat blijkt slechts het begin.