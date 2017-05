Tweede halve finale

Vanuit The International Exhibition Centre in Kiev, Oekraïne de registratie van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. OG3NE brengt in deze halve finale hun nummer Lights And Shadows ten gehore.