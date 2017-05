Eurovisie Songfestival 2017 finale

Vanuit the International Exhibition Centre in Kiev, Oekraïne de registratie van de finale van het Eurovisie Songfestival.Meer Vanuit the International Exhibition Centre in Kiev, Oekraïne de registratie van de finale van het Eurovisie Songfestival. Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk and Timur Miroshnychenko nemen de presentatie voor hun rekening. Jan Smit en Cornald Maas verzorgen het commentaar voor de Nederlandse kijker.Minder