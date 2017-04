Het is 1965 en Endeavour Morse keert terug naar Oxford om onderzoek te doen naar de verdwijning van een vermist schoolmeisje. Als snel riskeert hij alles in zijn zoektocht naar gerechtigheid, die uiteindelijk zijn lot zal bepalen.

Arcadia

Kunstenaar Simon Hallward komt om tijdens een brand in zijn flat. De politie neemt aan dat het niets meer dan een tragisch ongeval is. Maar Morse denkt daar anders over en gaat op onderzoek.

