Ride

Morse is verbitterd na beschuldigd te zijn van moord. Als er een vrouw vermoord wordt gevonden in de buurt van zijn huis in het bos wordt hij tegen zijn zin in toch bij het onderzoek betrokken.Meer Morse is verbitterd en woont in een afgelegen huis in het bos na ontslagen te zijn uit de gevangenis, beschuldigd van een misdaad die hij niet heeft begaan. Als er een vrouw vermoord wordt gevonden in de buurt van zijn huis wordt hij tegen zijn zin in toch bij het onderzoek betrokken.Minder