DWDD University presenteert: Spionage

Beatrice de Graaf is terug met een nieuwe DWDD University over de onzichtbare wereld van de Spionage en ontsluiert de mysteries over inlichtingendiensten, geheime operaties en spionageschandalen. Hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, Beatrice de Graaf, is terug met een nieuwe DWDD University over de onzichtbare wereld van de Spionage. Ze gaat verder waar zij vorig jaar bij haar college over Terrorisme is opgehouden: onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten ons beschermen tegen aanslagen van terroristen of cyberattacks van buitenlandse mogendheden. Maar hoe zit die wereld in elkaar? Beatrice de Graaf ontsluiert de mysteries over inlichtingendiensten, geheime operaties en spionageschandalen.