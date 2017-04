Dwars door Amerika

Hoe zien jonge Amerikanen de toekomst? Wat verwachten zij van Trump als president? VRT verslaggever Karine Claassen (26) reisde in drie weken van New York naar Los Angeles en sprak leeftijdgenoten.Meer Hoe zien jonge Amerikanen de toekomst? Wat verwachten zij van Trump als president? VRT verslaggever Karine Claassen (26) reisde in drie weken van New York naar Los Angeles, een tocht van 4500 kilometer. Onderweg sprak ze leeftijdgenoten. Kunnen zij Amerika 'great again' maken? En is het dan nu niet goed? Een kijkje in het leven en denken van gewone Amerikanen aan het begin van een nieuw tijdperk.Minder