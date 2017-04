Hoe gaat het met de dromers?

We bezoeken een aantal dromers die de afgelopen jaren hebben gezocht naar hun droomhuis. Wat gebeurt er als de cameraploeg weg is? Sybrand Niessen bezoekt een aantal mensen die een droomhuis zochten met onze hulp. Hebben ze hun droomhuis gevonden? Sybrand bezoekt allereerst Bem Frederikse. Vanaf haar 16e woonde ze voor een langere periode in Parijs en wilde dolgraag terug naar haar geliefde Frankrijk. Ze zocht in 2015 een droomhuis in de regio Aquitaine, voor maximaal 200.000 euro. Goede vriendin Celine hielp haar mee. Ook gaan we langs bij Ineke Spoorenberg. Haar hele leven droomde ze van een huis in Italië. In maart 2016 ging Sybrand met haar mee naar de regio Piemonte in de hoop een droomhuis voor maximaal 150.000 euro te vinden. Sybrand liet Ineke en haar zus Annemie destijds 3 droomhuizen zien. Heeft zij haar droomhuis gevonden? Tot slot reisde Sybrand in 2013 met Theo en Karin af naar Zuid-Spanje. Voor maximaal 225.000 euro hoopten zij daar een mooi Spaans pareltje te vinden. Hoe gaat het nu met hen?