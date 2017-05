Dit is OG3NE

Registratie van het concert Three Times A Lady van OG3NE waarmee de zussen het afgelopen door ons land zaal na zaal hebben platgezongen.Meer Registratie van het concert Three Times A Lady van OG3NE waarmee de zussen het afgelopen door ons land zaal na zaal hebben platgezongen. Het publiek wordt meegenomen op een reis vol unieke meerstemmige zang waarin prachtige ballads en uptempo nummers in een speciaal OG3NE jasje worden gestoken. De ladies laten tijdens dit concert zien wat ze in huis hebben en wat een fantastisch talent zij hebben.Minder