Mijn nachten met Churchill

Cabaretier Diederik van Vleuten vraagt zich af waarom zijn vader hem niet vertrouwelijk heeft ingewijd in de mannenwereld, maar zijn zoon liever complete redevoeringen van Winston Churchill leerde.