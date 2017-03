Van de makers van The Bridge: The Sandhamn Murders. In de eerste week van januari zie je elke werkdag een nieuw deel bij de KRO-NCRV op NPO 3.

De makers van The Bridge hebben zich op een nieuwe serie gestort en het resultaat mag er wezen. The Sandhamn Murders is gebaseerd op de boeken van Viceca Sten en bestaat uit vijf delen. Elk deel is een afgeronde zaak en duurt bijna twee uur. Elke uitzending is ook een week online te bekijken op npo.nl/detectives.



Aflevering 1, maandag 2 januari, 22.15 uur, KRO-NCRV, NPO 3

Op het Zweedse eiland Sandhamn stort de nieuwe inspecteur Thomas Andreasson zich op een ogenschijnlijke verdrinkingszaak. Met hulp van zijn vroegere schoolvriendin Nora Linde ontdekt hij dat er wellicht sprake was van opzet. De waarheid blijkt ingewikkelder dan verwacht, en gaat veel verder terug in de geschiedenis dan iemand had kunnen vermoeden.

Aflevering 2, dinsdag 3 januari, 22.15 uur, KRO-NCRV, NPO 3

Een tragedie binnen de Zweedse zeilvereniging KSSS zet alle betrokkenen op scherp: is er een zakelijk of persoonlijk motief? Inspecteur Thomas Andreasson en zijn partner Mia zoeken naar antwoorden.

Aflevering 3, woensdag 4 januari, 22.15 uur, KRO-NCRV, NPO 3

Oude gebeurtenissen herhalen zich bij de vermissing van een tiener. Thomas en Mia onderzoeken de zaak in een race tegen de klok om een vergelijkbare afloop te voorkomen.

Aflevering 4, donderdag 5 januari, 22.15 uur, KRO-NCRV, NPO 3

Het overlijden van een psychologiestudent lijkt zelfmoord, totdat Thomas lucht krijgt van zijn afspraken met een groep mariniers. Verschillende geheimen worden met man en macht bewaard.

Aflevering 5, vrijdag 6 januari, 22.15 uur, KRO-NCRV, NPO 3

De ochtend na de midzomerfestiviteiten wordt een gruwelijke ontdekking gedaan. Thomas en Mia ondervragen verschillende feestgangers over de avond, om het lot van het slachtoffer te achterhalen.