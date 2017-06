Gaat het eindelijk gebeuren met Sidney en Amanda? Zaterdag start het derde seizoen van Grantchester op NPO 2, neem hier een kijkje achter de schermen!

James Norton en Robson Green, de twee acteurs die respectievelijk Sidney Chambers en Geordie Keating spelen, blijken nogal wat streken te hebben als we de regisseuse mogen geloven! Kijk snel de video voor een blik achter de schermen én om alvast beelden te zien van het nieuwe seizoen!

Zaterdag 10 juni start op NPO 2 het derde seizoen van Grantchester. Twee weken later, op 24 juni is het tweede deel te zien en weer twee weken later het derde deel. Daarna is er elke zaterdag een nieuwe aflevering. Dit seizoen bestaat uit zes afleveringen, die na uitzending een week online te kijken zijn op npo.nl/detectives.

Grantchester, zaterdag 10 juni, 20.30 uur, KRO-NCRV, NPO 2

Grantchester, zaterdag 24 juni, 20.15 uur, KRO-NCRV, NPO 2

Grantchester, zaterdag 8 juli, 20.25 uur, KRO-NCRV, NPO 2

Grantchester, zaterdag 15 juli, 20.25 uur, KRO-NCRV, NPO 2

Grantchester, zaterdag 22 juli, 20.25 uur, KRO-NCRV, NPO 2

Grantchester, zaterdag 29 juli, 20.25 uur, KRO-NCRV, NPO 2