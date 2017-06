Silent Witness

Nikki Alexander is forensisch patholoog in Londen. De rechtlijnige en soms gevaarlijke koers die ze vaart, brengt haar regelmatig in de problemen, zowel professioneel als privé.MeerPolitie en openbaar ministerie roepen bij hun onderzoeken regelmatig de hulp in van het forensisch laboratorium. Daar worden lijken ontleed en geanalyseerd om de ware toedracht van een mogelijk delict te achterhalen. Centraal in het onderzoeksteam staat forensisch patholoog Sam Ryan (in latere afleveringen Nikki Alexander). In haar hardnekkigheid om de waarheid boven tafel te krijgen beperkt ze haar onderzoek niet tot binnen de muren van het laboratorium. De rechtlijnige en soms gevaarlijke koers die ze vaart, brengt haar regelmatig in de problemen, zowel professioneel als privé.Minder