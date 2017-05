De forensisch pathologen moeten een scherpschutter op zien te sporen in seizoen 18 van Silent Witness. Om de week komt er een nieuwe aflevering online!

Deze zomer zendt de KRO-NCRV seizoen 18 van Silent Witness uit op tv, maar je kunt de afleveringen nu al online bekijken! Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online.

Bij een benzinestation worden drie mensen doodgeschoten. Nikki en Jack onderzoeken de zaak en stellen vast dat er een verborgen scherpschutter aan het werk is geweest. Het griezelige is dat de dader zijn slachtoffers volkomen willekeurig lijkt te kiezen.

In Silent Witness zoekt het team van forensisch pathologen naar de waarheid achter moorden in Londen, ook als het op het eerste gezicht een ongeluk lijkt.



Silent Witness: Sniper's Nest, online vanaf 16 mei 16.00 uur

Silent Witness: Falling Angels, online vanaf 30 mei 16.00 uur

Silent Witness: Protection, online vanaf 13 juni 16.00 uur

Silent Witness: Squaring the Circle, online vanaf 27 juni 16.00 uur

Silent Witness: One of Our Own, online vanaf 11 juli 16.00 uur