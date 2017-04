Nancy is tegelijk kroongetuige en detective op een moordzaak. Je ziet het vanaf 22 april op NPO 2, in de duistere Britse serie The Level.

Nancy Devlin ontmoet een oude vriend in het holst van de nacht. Daar is ze getuige van een moord en raakt ze zelf ook gewond. Ze probeert haar sporen uit te wissen.

Kroongetuige en detective

Nancy is echter detective, en al snel wordt ze bij het onderzoek naar de moord betrokken. Kan ze haar rol als kroongetuige verborgen houden en tegelijk de moordenaar opsporen?



Amanda Burton

De serie speelt zich af in Brighton, een bekende badplaats die normaal gesproken vooral zonnig in beeld komt. In de serie spelen bekende gezichten mee, zoals Amanda Burton (Silent Witness) en Robert James-Collier (Downton Abbey).

Elke aflevering duurt 45 minuten en is na uitzending een week online te bekijken op npo.nl/detectives. De serie bestaat uit zes afleveringen.

The Level, vanaf 22 april om 22.35 uur, KRO-NCRV, NPO 2