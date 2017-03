De twee detectives Janet Scott en Rachel Bailey komen weer in actie in het vijfde seizoen van Scott & Bailey, vanaf 18 februari op NPO 2.

Rachel is na een jaar in Londen weer terug in Manchester. Ze wordt meteen op de jacht op een seriemoordenaar gezet, die bij elke moord een aanwijzing achterlaat.

Ze geeft weer leiding aan het team, maar dat wekt al snel irritatie op bij haar medewerkers. Ze zoekt steun bij Janet, maar die krijgt te maken met een familiecrisis.

Dit vijfde seizoen bestaat uit drie afleveringen, die na uitzending een week online te bekijken zijn. De afleveringen waren vanaf 27 december online vooruit te kijken.