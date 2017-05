Falco

De Franse politieman Alexandre Falco ontwaakt na 22 jaar plotseling uit een coma. Alles om hem heen is veranderd, toch gaat hij weer aan de slag als detective.MeerDe Franse politieman Alexandre Falco ontwaakt na 22 jaar plotseling uit een coma. Alles om hem heen is veranderd. Hij is vervreemd van zijn vrouw en dochter Pauline, die nog een baby was toen hij in coma raakte. Ook de opsporingstechnieken in het politievak zijn helemaal anders dan hij gewend was. De politiechef biedt Falco een vervroegd pensioen aan, maar daar wil hij niets van weten. Hij wil aan de slag. Samen met zijn jonge compagnon Romain Chevalier probeert hij moorden op te lossen. Maar dat gaat niet altijd even makkelijk, omdat Romain een tegenpool van Falco blijkt te zijn.Minder