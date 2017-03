Als er doden vallen is Father Brown er als de kippen bij om de detectives bij te staan in hun onderzoek. Kijk hier het derde seizoen online voor het op tv te zien is!

Als priester heeft Brown goed inzicht in de werking van de ziel. Hij is er goed in om misdadigers en moordenaars op te sporen en zorgt er altijd voor dat gerechtigheid zegeviert, ook als dat niet volgens de letter van de wet gaat.

Elke aflevering van het derde seizoen is twee weken online te bekijken. De afleveringen worden ook uitgezonden op tv, maar het is nog niet bekend wanneer.

Father Brown, The Man in the Shadows, online vanaf 7 februari 16.00 uur

Father Brown, The Curse of Amenhotep, online vanaf 21 februari 16.00 uur

Father Brown,The Invisible Man, online vanaf 7 maart 16.00 uur

Father Brown, The Sign of the Broken Sword, online vanaf 21 maart 16.00 uur