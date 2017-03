De jonge Morse is herstellende, maar moet meteen aan de bak in het tweede seizoen van Endeavour Morse vanaf woensdag 1 februari op NPO 1.

Na de schokkende gebeurtenissen in het slot van het eerste seizoen is Morse nog gepijnigd. In de eerste aflevering krijgt hij meteen weer te maken met twee sterfgevallen.

Een man valt van een dak. Het is niet duidelijk of het zelfmoord was of moord, en het feit dat het lichaam niet te identificeren is maakt het niet makkelijker.

Endeavour Morse speelt zich af in de jaren zestig, vóór de gebeurtenissen in de serie Inspector Morse. Morse is nog een jonge Detective Constable die zijn eerste moorden oplost.

Dit tweede seizoen bestaat uit vier afleveringen van anderhalf uur. Elke aflevering is na uitzending een week online te bekijken op npo.nl/detectives.

Endeavour Morse, vanaf woensdag 1 februari, 21.25 uur, KRO-NCRV, NPO 1