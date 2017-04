De beroemde detective Maigret laat een moordenaar in de val lopen. Je ziet het op 10 en 24 mei bij de KRO-NCRV op NPO 1.

Het is 1955 en Parijs beleeft een zinderend hete zomer. De stad is door angst gegijzeld, want er zijn vier vrouwen vermoord. Op inspecteur Maigret rust de zware last de moordenaar te vinden.

Met geen enkele aanwijzing neemt Maigret een risicovol besluit: hij gebruikt een agente als lokaas om de moordenaar uit de tent te lokken.

Van Georges Simenons Maigret zijn al vele verfilmingen gemaakt, maar in deze versie is de rol van detective Jules Maigret weggelegd voor Rowan Atkinson, bekend van Mr. Bean. De twee afleveringen duren 90 minuten en zijn na uitzending een week online te bekijken.

Maigret sets a trap, 10 mei 21.25 uur, KRO-NCRV, NPO 1

Maigrets dead man, 24 mei 21.25 uur, KRO-NCRV, NPO 1