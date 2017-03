Kijk vanaf 7 januari de spannende Scandinavische serie Beck elke zaterdag om 20.00 uur bij de KRO-NCRV op NPO 3.

Brute moorden, gangsteroorlogen, terroristen en een zieke, oude vrouw; het komt allemaal voorbij in het vijfde en zesde seizoen van Beck. De KRO-NCRV zendt elke zaterdag een nieuwe film van de serie uit op NPO 3.

Martin Beck is een onopvallende man met een opvallend talent voor het opsporen van misdadigers. Hij werkt bij de moordbrigade van de nationale Zweedse politie. Zijn rechterhand Gunvald is wat minder van het volgen van de regels.



Over de serie

De serie is gebaseerd op de gelijknamige boeken van Maj Sjöwall en Per Wahlöö. Het zijn afleveringen van anderhalf uur. Na uitzending is elke aflevering een week online te bekijken.

Deze afleveringen waren dit najaar online vooruit te kijken op npo.nl/detectives.

Beck, vanaf zaterdag 7 januari 2017, 20.00 uur, KRO-NCRV, NPO 3



Let op: op 25 februari is er i.v.m. schaatsen op NPO 3 geen uitzending. De laatste uitzending is op 4 maart.