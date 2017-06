The Complex Murder

Goodman en zijn team onderzoeken de zaak rond een welvarende filantroop die op zijn jacht is vermoord. Dat blijkt nog niet zo makkelijk: er zijn namelijk geen getuigen doordat de rest van het gezelschap zich op exact hetzelfde moment onder water bevond. Goodman doet enkele verrassende ontdekkingen, maar het is een achtergelaten object op de plaats delict dat hem naar de dader leidt. Ondertussen kijken mensen vreemd op van Goodman's nieuwe hobby.