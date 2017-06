Posing in Murder

Een modeshow komt op lugubere wijze tot een einde als een van de modellen wordt gewurgd met een accessoire. De alibi's van zowel haar collega's als de beveiliging waren waterdicht: wat is er gebeurd?Meer Een van de modellen bij een modeshow op het strand wordt backstage gewurgd met een accessoire, vlak nadat ze de catwalk verlaat. Goodman en zijn team staan voor een groot raadsel: alle medewerkers van de show hebben een waterdicht alibi en de beveiliging was tiptop in orde. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?Minder