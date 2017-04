De Westerlingen

Op veel plekken buiten de westerse wereld hebben ze maling aan onze idealen. Hoe komt het dat we niet allemaal hetzelfde najagen? In deze serie stappen onbevangen westerlingen nieuwsgierig in de leefwereld van leeftijdsgenoten in een compleet andere cultuur, waar ze niet zitten te wachten op onze waarden en normen. Wat is hun verhaal en wat vinden ze van ons? Neem het hippe jonge stel dat zich aansluit bij de streng gelovige ordetroepen van de Russisch-Orthodoxe kerk in Rusland. Waarom willen zij voorkomen dat Rusland net zo wordt als Nederland? En wat te denken van de Syrische vluchteling die Europa toch liever verruilde voor het overvolle, arme Libanon. Hoezo is dat beter dan leven in het kille, ongezellige westen? Of de Ghanese twintiger die via internet rijke westerse singles oplicht. Waarom vindt hij het volkomen gerechtvaardigd om zo zijn geld te verdienen? Op deze en andere vragen zoeken de westerlingen antwoorden. Ze reizen voorbij de grenzen van hun eigen belevingswereld en hun eigen gelijk, en verkennen elders opvattingen over waarden waarmee we in het westen menen voorop te lopen.

nl