De week van Rood Wit en Roze

Speciaal ingelast programma over de slotweek van de Giro d'Italia en de Europa League-finale van woensdag tussen Ajax en Manchester United. Presentator Gert van 't Hof ontvangt gasten in de studio, elke dag (behalve rustdag maandag) is een uitgebreide samenvatting te zien van de etappe die dan is verreden en er zijn live schakelingen naar onze verslaggevers in Italië (Han Kock) en Stockholm (Jeroen Stekelenburg).