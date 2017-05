De Tweeling

Na de dood van hun ouders groeien de tweelingszusjes Lotte en Anna Bamberg gescheiden op. Anna blijft in Duitsland en Lotte verhuist naar een Nederlandse familie.Meer Nederlands filmdrama. Na de dood van hun ouders groeien de tweelingszusjes Lotte en Anna Bamberg gescheiden op. Anna blijft in Duitsland en moet haar hele leven hard werken voor anderen. Lotte verhuist naar een Nederlandse familie die haar op het eerste gezicht alle kansen biedt. Aanvankelijk missen de zussen elkaar en proberen ze alles om weer bij elkaar te zijn. Omstandigheden en de tijd waarin ze leven zorgen echter voor obstakels die groter zijn dan de band die ze altijd voelen. Anna trouwt met een SS-officier die aan het einde van de oorlog sneuvelt. Lottes verloofde wordt vermoord in Auschwitz. Vijftig jaar na hun laatste, pijnlijke ontmoeting probeert Anna nog één keer in contact te komen met haar tweelingzus.Minder