De Tafel van Taal

Vrolijke en spannende taalquiz met Margriet van der Linden waarin prominente taalliefhebbers vijf weken lang iedere werkdag tegen elkaar strijden. De teams van onder anderen Kim van Kooten en Wart Kamps, Rik van de Westelaken en Frank Houtappels, Astrid Kersseboom en Marco Verhoef en Toine van Peperstraten en Jan van Halst krijgen vragen die over twaalf categorieën verspreid zijn. De categorieën hebben steeds een taalkundig thema als uitgangspunt. Maandag, dinsdag en woensdag spelen steeds twee teams tegen elkaar. De twee best scorende teams zien we op donderdag terug in de halve finale. Daarvan komt het winnende team uit in de finale op vrijdag, maar dan gesplitst in twee individuele spelers. Wie dat wint is taalkenner van de week.

nl