Klim-er-es-op en Muurvast

In De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd gaat Jetske van den Elsen terug naar spraakmakende uitzendingen van de afgelopen jaren. Presentatrice Jetske van den Elsen gaat terug naar twee klimop-zaken. In Hengelo heeft meneer Vos een prachtige tuin, met op de muur van de uitbouw van zijn buren een mooie klimop. Als hij een nieuwe buurman, Ruben Hulzebosch, krijgt, begint het gesodemieter. Hulzebosch vindt het groene plakkaat op zijn buitenmuur verschrikkelijk , want volgens Hulzebosch veroorzaakt de klimop flinke schade aan zijn woning, dus weg ermee. Meester Reid gaat kijken en beslist dat de klimop mag blijven hangen, mits meneer Vos hem op 20 cm van de boeiboorden houdt. Jetske gaat kijken of meneer Vos zich aan de uitspraak houdt. Dan gaat ze op pad naar Nijmegen waar de heer en mevrouw Vermeulen ook een geschil hebben met buurvrouw Wendy over klimop op een oude muur. Volgens de familie Vermeulen veroorzaakt dit groen behoorlijke schade. En die muur is ook veel te hoog, vinden ze. Buurvrouw Wendy vindt het allemaal onzin, ze houdt van de klimop en van de mooie monumentale muur. Beide mogen pertinent niet weg. Maar Meester Reid zijn oordeel is helder: de muur is levensgevaarlijk en moet weg. Maar of dit al is gebeurd....?