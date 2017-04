Haags Gekronkel en Oost West Asbest

Jetske van den Elsen gaat na de uitspraak van meester John Reid terug naar de partijen in Den Haag en Enschede. In Den Haag is de enorme kronkel-wilg in de tuin van Etienne Martinus dwars door de betonnen muur heen gebroken. Een doorn in het oog van buurman Jos Lemmens. Hij heeft zelfs een schuttingdeel om de boom heen moeten timmeren. Die boom veroorzaakt al jaren veel overlast van blad, vallende takken en vogelpoep. Hij is er klaar mee. Die boom moet per direct weg. Meester John Reid oordeelt tijdens de hoorzitting dat de boom weg moet. Jetske gaat kijken bij de twee mannen of dit ook echt gaat gebeuren. Daarna reist ze door naar Enschede waar meneer en mevrouw Tidu een prachtig stuk grond op de kop hebben getikt. Nu zij van hun welverdiende pensioen genieten kunnen ze zich daar lekker uitleven met hun groene vingers. Er is alleen een klein probleem, het volkstuinencomplex ernaast heeft een deel van hun gekochte grond in gebruik. De familie Wonnink, die eigenaar is van het volkstuinencomplex, vindt het allemaal belachelijk want die erfgrens is al 50 jaar zo. Meester Reid doet uitspraak en beslist dat de grond van meneer en mevrouw Tidu is. Jetske gaat kijken of de gemoederen in Twente al zijn bedaard.