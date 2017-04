Maerlant Lyceum Den Haag

Rutger is doordeweeks een rustige huisvader, in het weekend staat hij als dance-fotograaf op het podium van de grootste stadions ter wereld.Meer Minister-president Rutte spreekt de leerlingen toe vanuit het torentje, want zijn oude middelbare school staat centraal. In de klas zit Rutger die doordeweeks als huisvader voor zijn twee kinderen zorgt maar in het weekend de hele wereld overvliegt als één van de allerbeste dancefotografen ter wereld. Samen met DJ Hardwell, Martin Garrix, Tiësto, en AfroJack reist hij de hele wereld over om dancefeesten vast te leggen. Foto's die daarna ook de hele wereld overgaan. Terwijl hij aan het werk is op het Ultra Music Festival in Rio de Janeiro vertelt Rutger aan Patrick hoe hij in een menigte van tienduizenden feestende mensen toch een intieme foto kan maken. En DJ Hardwell spreekt zijn bewondering uit over Rutger hoe hij er steeds weer in slaagt om het gevoel van die avond vast te leggen. Albert zoekt liever de stilte. Hij woont op een woonboot zonder koelkast en douche en streeft naar een wereld zonder geld. Caroline heeft thuis een boek dat ze niet durft te lezen. Het is gemaakt door en voor haar overleden eeneiige tweelingzus Elisabeth. Caroline vormde met haar zus een twee-eenheid en leidde bijna een zelfde leven. Dezelfde studie, allebei vier kinderen, waarvan ook allebei een tweeling. Maar ook allebei borstkanker. Caroline overleeft het. Haar zus niet. Het gemis en het schuldgevoel overheerst nog, en ze denkt dat ze binnenkort aan het boek kan beginnen.Minder