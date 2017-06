Eerste Leidse Schoolvereniging

Als Marceline in Zuid-Afrika kinderen met hersenvliesontsteking helpt vindt ze de liefde van haar leven maar dat zorgt voor nieuwe problemen Een reünie van een bijzondere lagere school uit Leiden. Met in de klas Marceline die thuis de wetenschap met de paplepel kreeg ingegoten. Geen wonder dat ze geneeskunde ging studeren en later afstudeerde als arts, gespecialiseerd in hersenvliesontsteking. Patrick gaat met haar mee naar Zuid-Afrika waar ze laat zien hoe ze hersenvliesontsteking bij kinderen in de sloppenwijken van Johannesburg bestrijdt. Maar we maken daar ook kennis met haar persoonlijke kant: hoe ze verliefd werd op Mpho Tutu. De dochter van bisschop Desmond Tutu, winnaar van de Nobelprijs van de Vrede, vertelt hoe bijzonder haar relatie met Marceline is, maar ook dat de liefde voor haar een hoge prijs heeft. Ze heeft vanwege haar lesbische relatie haar priesterschap in de Anglicaanse kerk moeten opgeven. In de klas ook Herman die naast zijn baan in het bibliotheekwezen als drummer met de band The Hank Five door het hele land trekt. Gitarist en zanger van de band is columnist Nico Dijkshoorn. Nico vertelt hoe Herman er persoonlijk verantwoordelijk voor is dat Nico een muzikale carrière heeft. Thijs speelt al zijn hele leven lang bij de plaatselijke voetbalclub ASC. Met sommige spelers speelt hij al dertig jaar in het team. Het voetbalteam is daarom allang niet zomaar een groepje voetballende mannen meer, maar een hechte vriendengroep