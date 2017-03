De Rekenkamer

De onderwerpen lucifers en diamanten staan centraal. Van mega goedkoop tot extreem duur: de lucifer versus de diamant.Meer De onderwerpen lucifers en diamanten staan centraal. Van mega goedkoop tot extreem duur: de lucifer versus de diamant. Diamonds are a girls best friend, we voelen ons als eksters aangetrokken tot dit soms onbetaalbare glimmertje. Maar wat is een diamant nu eigenlijk echt waard? En de lucifer; bij far een van de meeste goedkope producten in de winkel. Hoe goedkoop is dit goedkope houtje eigenlijk?Minder