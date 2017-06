De Oorlogsrecherche

Rechercheurs van het Team Internationale Misdrijven speuren wereldwijd naar oorlogsmisdadigers die een link met Nederland hebben. Wie uit Syrie, Rwanda of Afghanistan is op de vlucht vanwege eigen misdaden? Maar ook een moordonderzoek naar Nederlandse slachtoffers in oorlogsgebied, zoals Jeroen Oerlemans, is terrein van 'De Oorlogsrecherche'.

