Tren van Enckevort

Accordeonist Tren van Enckevort boekt grote successen met Rowwen Hèze. Hij wil graag een kleine accordeon met de mogelijkheden van een grote accordeon maken. Tren doet inspiratie op in het Italiaanse Castelfidardo, een dorp waar je niet om de accordeon heen kan en waar vrijwel iedereen deze maakt of bespeelt. Hij leert hier de fijne kneepjes van het vak. In Nederland is het ambacht aan het verdwijnen. De gepensioneerde Noud Martinali gaat nog eenmaal aan de slag om Tren, waar hij al eerder een accordeon voor bouwde, te begeleiden. En Tren ontwerpt samen met Rowwen Hèze-collega Jack zijn eigen logo dat in de accordeon wordt gegraveerd. Dominic Seldis is getuige van bloed, zweet, tranen en euforie tijdens het realiseren van Trens ideale accordeon. Tenslotte bezoekt Dominic het eerste optreden waarbij Tren het publiek kennis laat maken met zijn zelfgebouwde accordeon.